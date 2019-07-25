Приемная мать, усыновившая 118 детей, получила 20 лет тюрьмы за мошенничество

Народный суд города Уань приговорил к двадцати годам заключения 49-летнюю китаянку Ли Янься за мошенничество. За 22 года она усыновила 118 детей.

На родине женщина известна как "любящая мать", поскольку занималась благотворительной деятельностью. Первого ребенка она усыновила в 1996 году, после чего в течение 22 лет приняла еще 117 детей. В городе Уань она основала приют для детей-сирот, который получил название "Деревня любви".

В мае 2018 года стало известно, что учреждение на протяжении трех лет уклонялось от ежегодных проверок и стало подозреваться в введении незаконной деятельности. Местные власти в связи с этим приняли решение аннулировать регистрацию приюта, 74 ребенка были переселены в другие места. В тот же день китаянку задержали в Пекине по подозрению в вымогательстве, а также нарушению общественного порядка.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение КНР, расследование показало, что за активной благотворительной деятельностью скрывалось отмывание денег. Ли Янься часто мелькала в СМИ, получала пожертвования, но при этом она вела роскошный образ жизни и имела несколько автомобилей.

Народный суд города Уань признал женщину виновной в нарушении общественного порядка, подделке печатей компаний, вымогательстве, шантаже и мошенничестве. Ее приговорили к двадцати годам лишения свободы, а также лишению политических прав сроком на пять лет. Кроме того, Янься должна будет выплатить штраф в размере 2,67 миллиона юаней (около 388,1 тысячи долларов).