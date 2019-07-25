На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок. Убийца скрылся с места происшествия, ведется его розыск, введен план "Перехват".

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что убить женщину мог ее муж. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, мужчина набросился на женщину в ходе ссоры.