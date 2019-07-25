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25 июля 201918:44

В США возобновят смертные казни после долгого перерыва: на очереди 5 человек

Karl-Josef Hildenbrand/DPA/TASS

В США возобновят приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Соответствующее заявление распространило в четверг, 25 июля, Министерство юстиции Соединенных штатов.

Уже с 9 декабря 2019 года запланировано казнить пятерых заключенных, которые приговорены к высшей мере наказания. Генеральный прокурор США Уильям Барр дал распоряжение Федеральному бюро тюрем о том, чтобы принять предлагаемое дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Это позволит федеральному правительству вернуть смертные казни после долгого перерыва, а также привлечь к ответственности тех, кто совершил "самые ужасные преступления", — сообщает ТАСС, ссылаясь на The Washington Post.

Американское издание приводит данные, согласно которым последний раз исполнение смертного приговора в США федеральными властями было в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за несогласованных правил применения смертельных инъекций. В документе Минюста указывается, что ранее процедура, применяющаяся при смертных казнях, предусматривала использование трех препаратов. Теперь он заменится одним — пентобарбиталом.

Высшая мера наказания в США, несмотря на перерыв, применялась в последние годы на уровне властей штатов.

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