Модный дом Sonia RykieL будет ликвидирован из-за банкротства

Коммерческий суд Парижа вынес решение о ликвидации обанкротившегося модного дома Sonia Rykiel.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал France Info, подчеркнув, что служители Фемиды приняли такое решение из-за отсутствия желающих приобрести обанкротившуюся компанию​​​.

По словам Томаса Олланда, адвоката модного дома, такое решение суда означает увольнение 131 сотрудника.

Проблемы у Sonia Rykiel начались после смерти в 2016 году создательницы бренда Сони Рикель. В 2018 году модный дом потерял 30 миллионов евро.

Бренд был основан в 1968 году, а его основательница Соня Рикель получила прозвище "Королева трикотажа" благодаря созданию модели свитера специально для женщин – с длинными рукавами и укороченным, зауженным низом — которая получила название Poor Boy Sweater ("свитер бедного мальчика").