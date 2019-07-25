Россиянин Хибалов получил дисквалификацию на четыре года

Российский штангист Мухамад Хибалов решением Федерации тяжелой атлетики России дисквалифицирован сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение от спорта ведет отсчет с 7 мая 2018 года.

За время своих выступлений в тяжелой атлетике 26-летний Хибалов одержал две победы на чемпионатах России, а еще один раз завоевывал серебряную медаль российского первенства. Кроме того, также в его активе серебро и бронза юношеского чемпионата Европы.