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25 июля 201919:25

Московский избирком отказал в регистрации пяти кандидатам в столичную Думу

Васев Стоян/ТАСС

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказалась регистрировать пятерых кандидатов в столичную Думу. Речь идет о политике Дмитрии Гудкове, директоре Фонда борьбы с коррупцией Иване Жданове, депутате муниципалитета Зюзино Константинасе Янкаускасе. Кроме того, Мосгоризбирком не допустил до выборов двух самовыдвиженцев: Юлию Серебрянскую и Константина Лисицу, сообщает агентство "Интерфакс".

Журналисты уточнили, что заседание пытался сорвать другой незарегистрированный кандидат – Любовь Соболь. Она требовала у комиссии все-таки допустить ее до выборов. Сотрудникам Мосгоризбиркома пришлось перейти в другое помещение. А Соболь, в свою очередь, отказалась уходить из здания МГИК, и объявила, что продолжает голодовку.

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