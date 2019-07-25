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25 июля 201919:43

Колумбиец Кинтана выиграл 18 этап Тур де Франс

EPA

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на 18 этапе престижной многодневной гонки "Тур де Франс", который пролегал между городами Эмбрюн и Валуар. Протяженность этапа составила 208 километров.

Кинтана преодолел дистанцию за 5 часов 34 минуты 15 секунд. Следом за ним к финишу приехал француз Ромен Барде, выступающий за AG2R La Mondiale. Его отставание от победителя составило 1 минуту 35 секунд. Тройку лидеров 18 этапа замкнул казахстанец Алексей Луценко из Astana Pro, финишировавший спустя 2 минуты 28 секунд после Кинтаны.

Российский велогонщик Ильнур Закарин из Katyusha Alpecin занял 58 место с результатом 5 часов 56 минут 55 секунд.

Желтую майку лидера продолжает удерживать француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck – Quick-Step (75.18,49). Второе место у колумбийца Эгана Берналя из Ineos (75.20,19), третье – у британца Герайнта Томаса из Ineos (75.20,24). Закарин рапсполагается на 61 стрчоке (77.03,29).

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