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25 июля 201921:07 Александр Шевчук

Нападение на Порошенко было похоже на инсценировку

Michael Kappeler/dpa/ТАСС

Экс-президент Украины Петр Порошенко продолжает попадать в заголовки украинских новостей. Правда, уже в криминальную хронику. Сегодня на него попытались напасть неизвестные — среди бела дня, когда политик выходил из здания Государственного бюро расследований. Впрочем, атака выглядела столь нелепой, что многим показалась срежиссированной.

Нападение на машину, в которой Порошенко уезжает с допроса, сняли сразу десятки камер. Операторы телеканалов, прохожие на свои мобильные. Именно благодаря количеству разных ракурсов при изучении этих кадров выявляется ряд странностей.

Под крики группы поддержки, в сопровождении охраны и адвокатов Порошенко идет к машине. Кортеж начинает движение. Но за доли секунд до самой атаки телохранитель бывшего президента делает кому-то странный жест.

И как раз с той же стороны неизвестный подбегает к машине Порошенко и прыгает на капот. Его сбивают с ног. А подбежавший охранник Порошенко, вместо того, чтобы скрутить нападавшего, начинает отталкивать от него других людей.

С другой камеры видно, как полицейский пробегает мимо явного участника потасовки, даже не пытаясь его задержать. После чего начинается погоня, больше похожая на то, что все действующие лица просто скрываются с места нападения и из вида многочисленных свидетелей и камер.

Ещё большая странность всего произошедшего — Порошенко вообще не должен был сегодня приходить на допрос. После вчерашнего внепланового визита к следователям его адвокаты заявили, что в назначенный день их подзащитный явиться всё-таки не сможет. И в тот момент, когда пресс-секретарь ведомства уже сообщала журналистам о том, что сегодня Порошенко не появится, случился — по всей видимости подготовленный — сюрприз.

При этом, Порошенко продолжил всех убеждать, что пришёл не просто добровольно, а вообще без всяких повесток.

"Ни я, ни мои представители ни разу не получали никаких документов. Я всё узнал из прессы", — сообщил Порошенко.

После беседы со следователями, он почему-то сравнил дело против него о махинациях и отмывании денег через офшоры с защитой национальных интересов самой Украины.

"Речь не идет о защите Порошенко, речь — о защите Украины и мы готовы отстаивать Украину в суде", — заявил Порошенко.

Если всё произошедшее после допроса не было срежиссированной инсценировкой с откровенными ляпами, то вопрос о том, как нападавшим удалось узнать о том, где и во сколько будет Порошенко, если заранее было известно, что его там быть не должно — предстоит серьезно изучить охране бывшего украинского президента.

Ведь в здание Госбюро расследований ему скорее всего придётся приезжать ещё не раз. Ведомство расследует как минимум восемь уголовных дел, в которых Петр Порошенко так или иначе фигурирует.

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