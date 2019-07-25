Хороший тон или дискриминация? В московском метро ввели неоднозначное правило

Дискриминация мужчин и оскорбление женщин. Москвичи раскритиковали новое объявление в столичной подземке. Борьба за равенство полов обострилась после того, как в вагонах зазвучал призыв уступать места всем женщинам, а не только беременным. Дело дошло до петиций и обвинений в сексизме. Впрочем, есть и те, кто уверен, что так правильно.

Именно в метро феминистки решили дать генеральное гендерное сражение всем, кто только заикнется о том, чтобы уступать дамам место.

"Женщин приравняли к таким слабачкам, которые якобы не могут даже в метро постоять пару остановок", — говорит активистка движения феминисток Татьяна Сухарева.

А началось все с пустяка: в правилах метрополитена исправили строчку о том, кому следует уступать места. Раньше в списке после инвалидов, пожилых и пассажиров с детьми следовали беременные женщины. Теперь просто женщины, о чем и объявляет диктор на остановках. Пока, правда, только Сокольнической линии.

"Вы знаете, мне не приятно, когда меня приравнивают к инвалиду, когда я им не являюсь", — возмущается Сухарева.

Дошло до петиции в интернете против "сексизма и ущемления прав". Только вот теперь разобраться, чьих, мужских или женских, практически невозможно.

"Идет дискриминация по гендерному признаку, дискриминация мужчин! Должен быть федеральный закон, который предписывает мужчинам уступать женщинам места в общественном транспорте", — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "Я, честно говоря, не против, но главное, чтобы это не дошло до каких-то конфликтов между женщинами и мужчинами. Женщина подойдет к мужчине и скажет, извините, я как бы женского пола, вы могли бы уступить мне место", — предполагает москвич Павел Пахаренко.

Увы, именно это уже и происходит. Кадры, снятые пораженными пассажирами после того, как девушка, которой мужчина отказался уступить место, задрала юбку и проехала так несколько остановок.

Любопытно, что на тех линиях метро, до которых новшество еще не дошли, царят мир и спокойствие: никто никому не уступает, но никто и не ездит нагишом. Руководство метрополитена от комментариев по поводу разгоревшейся в подземке войны полов воздерживается.

Видимо, следующим объектом негодования для борцов за гендерное равноправие должна стать буква "М" над павильонами метро. И полное отсутствие буквы "Ж". Вы только посмотрите, какая дискриминация.

Ситуация патовая. Не уступишь даме — нарушишь правило. Уступишь — обидишь. Можно, правда, попытаться объяснить, что уступаешь не по половому признаку. Но так может выйти только хуже.