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25 июля 201921:08 Анастасия Попова

Нотр-Дам под угрозой: почему рекордная жара опасна для парижского собора

Вторая за сутки атомная электростанция отключена в Европе — сегодня "в срочный отпуск" из-за рекордной жары ушла одна из крупнейших в Германии АЭС "Гронде". Охлаждающее ее озеро в Нижней Саксонии нагрелось до опасных значений. Исторический максимум — выше 40 градусов — еще ранним утром зафиксировали в Нидерландах, Бельгии, Италии, Испании и Германии. А в Лондоне, где сегодня +38, всерьез задумались о том, чтобы разрешить машинистам метро закрывать не все двери вагонов. И если под британской столицей до +35, то на ее поверхности плавятся ступеньки под ногами. Превратиться в пыль рискует и пострадавший от пожара символ французской готики — Нотр-Дам-де-Пари. Палящее солнце выжигает швы в каменной кладке и угрожает обрушением потолку собора.

Фонтаны — единственное место, где можно вынести такой зной. Температурный рекорд в Париже побит, но прятаться дома не получается — слишком душно.

Туристы штурмуют музеи, а после выстраиваются в очереди около фонтанчиков с питьевой водой. Местные жители и гости делятся своими впечатлениями:

— Мы не ожидали такой температуры. Надеваем шапки от солнца, набираем воду в бутылки, много пьем.

В открытых двухэтажных туристических автобусах пусто, потому что слишком жарко. Вееры, персональные вентиляторы — в ход идет все. Рестораны предлагают чай и кофе, перемешанные с ледяной крошкой, а посетителей орошают водой.

"Что нужно делать? Нужно много пить, только воду, а не алкоголь. Также необходимо, выходя из дома, держаться в тени", — поделился советом о том, как перенести жару, местный житель. 

Поля пересохли, засуха может уничтожить урожай, в некоторых районах Франции уже начались пожары.

Вновь напомнили о себе и причины, которые едва не уничтожили символ французской столицы — Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери еще закрыт, туристов сюда не пускают, но сегодня внутрь не смогли попасть даже реставраторы. То, что не сделали огонь и вода, рискует закончить солнце — из-за жары возникла угроза обрушения. Вся та вода, которая впиталась в камень, может испариться, и тогда, как земля в пустыне, конструкция начнет трескаться.

Не рушится, но плавится Эйфелева башня из шоколада, которая стоит прямо на фоне настоящей.

Экзотические пальмы, люди в купальниках, шезлонги, зонты от солнца и вода. Ну чем не настоящий пляж? Только это не курорт — так сейчас выглядят набережные Сены.

Впору переписывать географический атлас. В Европе сейчас жарче, чем в самой Африке. В Париже +41, в Бордо +41, в немецком Гайленкирхене (Северный Рейн-Вестфалия) +40,5, в Дилен (Нидерланды) +41,7. В том же Каире всего 38, в Найроби 26, прохладно в Рабате, Алжире и Триполи. А в Великобритании уже плавится асфальт — ботинки утопают в горячей жиже.

В зоопарке от палящего солнца пытаются спастись пингвины, а вместе с ними охлаждаются попугаи, поедая кусочки льда.

"Мы видим, что за последние 30 лет количество тепловых волн было в три раза больше, чем за 40 лет до этого. Таким образом, их частота явно возросла и такая тенденция будет продолжаться в ближайшие десятилетия", — отметил старший метеоролог Национальной службы прогноза погоды Meteo France Патрик Галуа.

Немцы к такому повороту, очевидно, готовы. Все популярнее становится новая забава — охлаждать в прямом смысле горячие головы в тазах со льдом. Небывалая жара в Германии, как и в остальных странах западной Европы, продлится до конца недели.

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