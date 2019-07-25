Российские пляжники разгромили Азербайджан в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала разгромную победу над командой Азербайджана в рамках второго тура квалификационного раунда чемпионата мира. Проходивший на одном из полей "Лужников" матч завершился со счетом 6:0 в пользу российских пляжников.

В составе команды Михаила Лихачева забитыми голами отличались Николай Крышанов, Борис Никоноров, Максим Чужов и Кирилл Романов, а один из старожилов российской сборной Дмитрий Шишин оформил дубль.

Таким образом, Россия набрал шесть очков в турнирной таблице группы 2 и вышла на первую строчку. В заключительном поединке группового этапа квалификации россияне сыграют с командой Испании.