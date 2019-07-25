Австрия обвинила в шпионаже 65-летнего россиянина: он объявлен в международный розыск

Австрийские власти разыскивают гражданина Российской Федерации Игоря Зайцева. Он подозревается в работе на российскую разведку, будучи служащим австрийской армии.

Соответствующее заявление сделано в коммюнике, которое распространила в четверг, 25 июля, полиция Зальцбурга. В ведомстве сообщают, что прокуроры распорядились об аресте 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских, а также международных ордеров на арест.

На сайте австрийского МВД россиянин, объявленный в розыск, значится как Игорь Егорович Зайцев. Он подозревается в том, что действовал в ущерб Австрии в пользу российской военной разведки ГРУ, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на документ полиции Зальцбурга.

Австрийская прокуратура, в свою очередь, объявила россиянина в международный розыск, но в публичной базе Интерпола пока нет информации об этом, сообщают в РИА Новости.

Выданный ордер на арест связан с делом, о котором стало известно в ноябре 2018 года. Тогда в австрийских СМИ появилась информация о том, что бывший офицер Зайцев, ныне являющийся пенсионером, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Предположительно, он начал работать с российской разведкой в 1990-х и продолжал это делать до 2018 года. Зайцев подозревается в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, а также умышленном разглашении военной тайны.

Также в прокуратуре заявили о том, что Зайцев якобы склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил к выдаче секретной информации и передал ему около 30 тысяч евро наличными в обмен на нужные данные.

Российское посольство в Вене, в свою очередь, пока не комментирует информацию МВД Австрии, сообщает ТАСС.