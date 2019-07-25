СБУ: экипаж задержанного танкера ни в чем не виновен

Никаких украинских законов или норм международного права экипаж танкера Nika Spirit не нарушал. Поэтому задерживать российских моряков абсолютно не за что. Об этом Служба безопасности Украины написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Экипаж танкера, а это 10 человек, уже покинул Украину. В ближайшее время моряки вернуться в Россию, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер Nika Spirit в украинском порту Измаил. Местные силовики утверждают, что это судно на самом деле называется Neyma. Именно его использовали для блокировки пролета Крымского моста, под которым хотели пройти украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

24 ноября 2018 года военные корабли украинского флота пытались незаконно войти в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Пограничники силой остановили катера и буксир. Украинских моряков арестовали.