Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировали в пресс-службе главы украинского государства, подчеркнув, что Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Зеленского — с уверенной победой его партии "Слуга народа" в ходе формирования нового состава Верховной рады.

В ответ Зеленский поблагодарил Трампа за то, что Вашингтон сохраняет лидерство в политическом давлении на Москву.

Глава Белого дома высказал уверенность, что теперь Киев сможет быстро улучшить имидж страны и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Оба лидера также сообщили друг другу о необходимости личной встречи.