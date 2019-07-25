Соперник боксера Дадашева отказался получать гонорар за победу

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас принял решение отказаться от причитающихся ему денег за победу в поединке против россиянина Максима Дадашева, который скончался после боя. Гонорар равнялся 75 тысячам долларов.

Представитель Матиаса сделал заявление, в котором признался, что боксеру полагающийся чек ему не нужен, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Boxing News 24. Напомним, что спортсмен из Латинской Америки в 11 раунде стал наносить серию точных ударов по Дадашеву, после чего команда россиянина отказалась продолжать бой.

Вскоре российский боксер был госпитализирован, ему была проведена операция, но врачам спасти боксера не удалось и во вторник он скончался. Оперировавший Дадашева врач также сообщил, что во время боя тот перенес инсульт.