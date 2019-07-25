"Арсенал" проиграл "Нефтчи" дебютный матч в Лиге Европы

Тульский Арсенал" потерпел поражение в первом в своей истории матче Лиги Европы, в котором в рамках второго квалификационного раунда встречался с "Нефтчи" из Азербайджана. Встреча завершилась поражением туляков с минимальным счетом 0:1.

Подопечные Игоря Черевченко активно начали поединок. В стартовые минуты тульские "оружейники" владели игровым и территориальным преимуществом, которое вылилось в два удара в исполнении капитана команды Кирилла Комбарова. Один из них завершился голом "Арсенала", но боковой арбитр его тут же отменил, зафиксировав положение вне игры.

А перед самым перерывом туляки получили гол в "раздевалку" – уже в добавленное время бакинцы реализовали чуть ли не первый свой момент. Автором важного для "Нефтчи" выездного гола стал Дарио да Силва.

Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана. Как итог, матч завершился со счетом 1:0 в пользу бакинцев.

Теперь "Арсеналу" предстоит выездной поединок в Баку, который состоится первого августа.