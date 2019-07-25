Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

25 июля в подмосковном Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах ее ребенка, нанеся ей не менее 20 ножевых ударов, после чего скрылся с места происшествия.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что убить женщину мог ее муж. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, мужчина набросился на женщину в ходе ссоры.