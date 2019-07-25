"Зенит" претендует на Раджу Наингголана

Санкт-петербургский "Зенит" собирается приобрести бельгийского полузащитника "Интера" Раджу Наингголана. Представители сине-бело-голубых готовы удовлетворить финансовые запросы бельгийца в размере 4,5 миллионов евро ежегодно. Также он рассчитывает на бонусы.

Конкурентом "Зенита" в борьбе за Наингголана является итальянский "Кальяри", цвета которого футболист ранее уже защищал, однако те не готовы на такие финансовые траты и поэтому клуб с берегов Невы является единственным клубом, готовым обеспечить бельгийца требуемой суммой, сообщает Спорт.24.Ru со ссылкой на FCInterNews.it.

В свою очередь, "Интер" готов отпустить игрока и в "Кальяри", но при условии снятия с себя финансовых обязательств. Те же могут платить 1,5 миллиона евро, а остальную сумму хотят возложить на миланский клуб.

Ситуация для самого Наингголана усугубляется тем, что его жена Клаудиа родом из Кальяри и у нее диагностировано онкологическое заболевание.

Напомним, что ранее руководство "Интера" объявило о том, что намерено расстаться со своим игроком. Он провел в клубе один сезон, в течение которого сыграл в 36 матчах, забив семь голов и отдав три голевые передачи.