Убийство женщины на детской площадке в Раменском сняла камера наблюдения

Полицейские задержали предполагаемого убийцу 25-летней Натальи из Раменского, с которой на глазах детей средь бела дня расправился бывший возлюбленный. Страшный момент попал в объектив камеры наблюдения.

Последние минуты жизни работавшая в регистратуре больницы женщина провела на детской площадке на Лесной улице. Судя по записи, она ждала встречи с бывшим сожителем, но не ожидала, что выяснение отношений приобретет силовой характер. Мужчина 38 лет от роду присел на скамейку, после чего достал нож и принялся наносить удары Наталье. На записи видно, что он добивает лежащую на земле возлюбленную, после чего спокойно уходит. От полученных травм — она получила больше 20 ножевых ранений — пострадавшая скончалась.

Злоумышленник скрылся на каршеринговой машине, задержали его спустя несколько часов в Ногинском районе. Официальной информации о мотивах предполагаемого преступника не поступало, предположительно, им двигала ревность.

В момент убийства на площадке находилась пятилетняя дочь Натальи, сейчас с ней работают психологи.