Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в Лиге Европы

На футбольных полях Старого света продолжаются матчи Лиги Европы. В одном из поединков, который состоялся в Чехии, "Млада Болеслав" сыграла вничью с казахстанским "Ордабасы". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Одним из главных героев матча стал российский нападающий Николай Комличенко, который спас "Младу" от поражения. На 21 минуте гости из Казахстана вышли вперед благодаря голу Мирзада Механовича, но перед самым перерывом Комличенко забил в ответ и восстановил статус-кво.

Однако после перерыва футболисты обеих команд не смогли больше поразить ворота друг друга и матч завершился мировой – 1:1. Ответная встреча состоится первого августа уже на поле "Ордабасы" в Шымкенте.

Напомним, что в минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. После этого воспитанник "Краснодара" привлек внимание российских и немецких клубов.