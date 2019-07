Футболисты "Арсенала" подверглись вооруженному нападению

Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона. Футболисты ехали на машине, но дорогу им перегородили двое вооруженных ножами мужчин на скутерах.

После того, как злоумышленники предприняли попытку атаковать звездных игроков, Озил спешно покинул свое личное авто и убежал за подмогой в ближайший ресторан, где работают его знакомые, сообщает Чемпионат.Com. В то же время оставленный в одиночестве Колашинац сам пошел в атаку на преступников.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw