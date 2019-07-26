Вторая банковская кража в Уфе: похищенные деньги бесследно исчезли

В Уфе ещё одну сотрудницу банка подозревают в хищении почти семи миллионов рублей. До этого другая кассирша в этом же городе присвоила почти 25 миллионов.

В Калининском районном суде Уфы кассир одного из банков Лилия Азнабаева перед избранием ей меры пресечения появилась не в парадном виде. Общение с прессой не входило в ее планы. На скамье подсудимых девушке явно неуютно. Видимо, никак не давали покоя мысли о шести с половиной миллионах рублей. Деньги, в присвоении которых подозревается кассир Азнабаева, бесследно исчезли.

Тихоня и скромница — именно такое мнение о Лилии Азнабаеве сложилось у ее коллег. Тихо и незаметно, как считают следователи, из ее кассы исчезали нескромные суммы. Как следует из материалов уголовного дела, шесть с половиной миллионов рублей девушка вынесла из банка в течение месяца. Крупную недостачу обнаружили во время плановой ревизии.

Соседи семьи Лилии не могут поверить в случившееся. Зато брат банковской сотрудницы, вполне возможно, был в курсе происходящего, но что-либо объяснять журналистам не захотел.

Последний нелегальный транш в миллион рублей, по предварительным данным, Азнабаева провела 22 июля. На следующий день ее задержали. Следователям сотрудница банка заявила, что на преступление ее якобы подговорила знакомая. Эта версия сейчас отрабатывается.

На поступок Лилию, возможно, действительно вдохновило громкое дело Луизы Хайруллиной. История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая. Как следует из материалов уголовного дела, после рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. Полицейские искали Луизу больше месяца. Из Башкирии женщина вместе с семьей сбежала в Татарстан.

Луиза тоже отказывалась разговаривать при включенной камере. На вопрос следователей, где деньги, молчала. Лишь после того, как суд на время следствия отправил ее в СИЗО, муж Луизы Марат Хайруллин признался в игровой зависимости и рассказал, что проиграл все деньги на спортивных тотализаторах. Эту версию сейчас отрабатывают следователи.

Где могла спрятать деньги Лилия Азнабаева, пока неизвестно. Зато понятно, где теперь будет находиться сама кассир банка. По решению суда Азнабаеву отправили в следственный изолятор. За присвоение вверенного имущества ей грозит до 10 лет лишения свободы.