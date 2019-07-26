Моряки задержанного российского танкера возвращаются домой

Моряки задержанного в Одесской области российского танкера возвращаются домой, само судно остается в порту Измаиле. Об этом сообщили в посольстве России на Украине.

По данным РИА Новости, члены экипажа прибыли в аэропорт Кишинева, чтобы отправиться в Москву. Рейс запланирован на 1.30 по московскому времени.

Служба безопасности Украины задержала российский нефтеналивной танкер накануне. На борту провели обыски, изъяли документы. Членов экипажа допросили, а затем отпустили СБУ ходатайствует об аресте судна.