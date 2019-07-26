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26 июля 201901:02

США заявили Турции о недопустимости развертывания С-400

EPA

Вашингтон довел до сведения Анкары, что считает неприемлемым развертывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400, США могут ввести новые санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым", — сказал он в интервью агентству Bloomberg, напомнив, что Анкара была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. — Могут последовать дополнительные санкции".

Надавить на Турцию попытался и сенатор-республиканец Линдси Грэм. В ходе телефонного разговора с главой МИД Турции он призвал его не вводить в строй российские системы.

О переговорах России и Турции стало известно в 2016 году. Поставки С-400 начались в 2019 году. Турция стала первым государством-членом НАТО, закупившим российские системы подобного класса.

Часть суммы (стоимость сделки – 2,5 млрд долларов) Анкара оплатит самостоятельно, часть — за счет российского кредита. Одновременно наши специалисты обучают турецких коллег, которым предстоит использовать эти системы.

США многократно пытались помешать этим поставкам и исключили Турцию из программы производства F-35 — многоцелевой боевой машины пятого поколения. Ранее Анкара заказала 30 таких самолетов.

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