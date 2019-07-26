Иран произвел запуск баллистической ракеты

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Она была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении.

По данным телеканала "Фокс ньюс", запуск был произведен в ночь на четверг. После запуска ракета "Шахаб-3" упала в пустыне недалеко от Тегерана, передает ТАСС.

Иран и раньше периодически проводил испытания баллистических ракет (единственное средство из арсеналов, способное поразить цели вне национальной территории Ирана), объясняя их запуск интересами обороны и сдерживания.

"Шахаб-3" находится на вооружении Ирана еще с 2003 года. В зависимости от модификации дальность пуска этой ракеты от 1300 до 2100 километров. Соответственно, она может поражать цели на территории Израиля и базы США в близлежащих странах, например, базу в Бахрейне. Но пуск этих ракет, по оценкам специалистов, имеет скорее психологический, чем военный эффект.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС.

Лондон начал с Тегераном "войну танкеров". В начале июля в Гибралтаре британский спецназ по приказу Вашингтона захватил корабль с иранской нефтью. Иран ответил задержанием британского нефтетанкера.

В настоящее время американцы собирают военную флотилию в Ормузском проливе. Боевые корабли США и их союзников будут патрулировать судоходные пути вдоль иранского побережья. Но главная цель Вашингтона – иранская ядерная программа.

Год назад США в одностороннем порядке вышли из совместного комплексного плана действий, известного как "ядерное соглашение с Ираном". Вашингтон ввел новые санкции. Но Иран не стал нарушать договор, так как европейские страны продолжили выполнять соглашение. А когда Европа не смогла обойти антииранские санкции, Тегеран заявил о постепенном выходе из ядерной сделки.

"Людей, которые бы хотели втянуть президента США Трампа в широкомасштабный военный конфликт с Ираном, много. Они есть и среди его не очень далеких сторонников, и среди его противников, — заявил политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 23 июля. — Потому что они понимают, что это дело рискованное, и Трамп может получить на этом большое количество минусов, которые можно конвертировать в плюсы в ходе новой избирательной кампании. Его противники серьезно боятся того, что Трамп победит второй раз".