Совет Федерации проводит последнее заседание перед каникулами

В пятницу Совет Федерации проведет последнее в весенней секции заседание, после него ведомство уйдет на каникулы. На повестке дня более 70 вопросов и законов, принятых ранее в Госдуме.

Среди них — законы о запрете микрокредитования под залог жилья, о продлении дачной амнистии и об увеличении числа семей, получающих пособия на первого и второго ребенка. Принятия некоторых законов из списка россияне ждут давно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила: несмотря на каникулы, работа в верхней палате не прекратится. Комитеты продолжат работу над законопроектами, передает телеканал "Россия 24".