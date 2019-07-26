На госдолг США еще раз сняты лимиты

Палата представителей США одобрила временное снятие лимитов государственного долга. Согласно законопроекту, правительство сможет свободно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.

Это позволит избежать дефолта из-за снижения налоговых поступлений и неспособности платить по счетам. Но сначала инициативу должны одобрить в Сенате, сообщает телеканал "Россия 24".

Госдолг США превышает 22 триллиона долларов. При этом за два года президентства Дональда Трампа он прибавил больше двух триллионов. И, по расчетам МВФ, к 2023 году долг может вырасти с текущих 76 до 117 процентов ВВП.