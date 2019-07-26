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Паводок 29 минут назад
МЧС: 27 июля в Благовещенск придет пик паводка
В Благовещенске 27 июля ожидается пик паводка. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По его словам, вместе с сотрудниками он совершил облет зоны бедствия. Волна достигнет города в субботу, отметил Зиничев.
Пока в Благовещенске ждут пика паводка, город Норск Селемджинского, как сообщает сообщает телеканал "Россия 24", почти полностью затопило. Несмотря на это, некоторые жители отказываются покидать свои дома. Власти призывают не пренебрегать безопасностью.
Здесь о приходе пика паводка людей предупредили заранее – за три дня. Однако организованно эвакуироваться, пока это можно было сделать наземным транспортом, согласились немногие. Позже пришлось вызывать вертолеты. Перед лицом стихии семьи с детьми погружались на борт безоговорочно. Сейчас практически все село скрылось под водой. Остались лишь те, у кого есть лодки. Они пытаются спасать домашних животных и тех, кто остался в своих домах.
Наиболее напряженной обстановка остается в Селемджинском районе, где подтоплен 341 жилой дом. В Мазановском районе вода зашла в 279 домов. Из села Норск эвакуировано 155 человек, в том числе 65 детей. Из села Богословка эвакуировано 62 человека, из них 18 детей.
Гребень паводка сейчас спускается вниз по течению. В зоне риска больше 20 населенных пунктов Селемджинского и Мазановского районов. Губернатор настаивает на немедленной эвакуации людей. Выехать в пункты временного размещения им помогают спасатели. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. На севере региона под воду продолжают погружаться и автотрассы. Амурчан призывают по возможности отказаться от поездок.
На Дальнем Востоке в воде оказались 158 жилых домов и 712 приусадебных участков. Затоплены 4 социально значимых объекта и 17 участков автодорог. Всего паводок затронул 12 населенных пунктов. Из них десять отрезаны от внешнего мира. Из подтопленных территорий эвакуированы 740 человек. В шести пунктах временного размещения находятся 249 человек. В их числе 128 детей.
С 20 июля на территории ДВО проходят сильные осадки с ветром со скоростью до 23 метров в секунду.
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