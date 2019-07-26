Татарстан готовится к встрече гостей чемпионата World Skills

Татарстан в этом году принимает мировой чемпионат рабочих профессий. World Skills — стартует уже через месяц. Для гостей республики готовят большую культурную программу. Покажут им и новый музей археологического дерева, экспонаты здесь уникальные — особый состав местной почвы сохранил старинные предметы.

До чемпионата World Skills остается чуть меньше месяца. К наплыву туристов во время Игр готовятся и в культурных объектах республики. По маршруту будущих гостей чемпионата сегодня прошли журналисты. Особое внимание новому объекту, который открылся осенью прошлого года — музею археологического дерева.

Экскурсию начали с уникального места — музея археологического дерева остров-град "Свияжск". Здесь в почве во время раскопок нашли сотни деревянных предметов и части домов, начиная с 16 века. В обычной земле они разрушаются полностью. А в Свияжске особая, влажная почва, которая сохранила в себе даже самые мелкие элементы быта.

На основе найденных частей домов, предметов быта, а среди них есть и лыжи, и деревянные игрушки, историки создали сюжеты жизни человека Средневековья. Площади жилищ в нижней части города были небольшие — от 16 квадратных метров.

В этом месте археологи нашли много рыбной чешуи. Скорее всего, здесь обрабатывали или хранили рыбу. В нижней части города жили ремесленники. Археологи оставили все, как было. Расстояния между домами, их площади — подлинны. Здесь, рядом с рыболовами, по всей видимости, работал гончар.

Об этом говорят обломки посуды, они были найдены вместе с частями дома. А рядом основание печи, в котором мастера обжигали изделия. Музей построили там, где и были найдены все эти предметы и остатки домов. Отправляя посетителя по прозрачной тропинке, здесь говорят — прогуляйтесь по улицам Татарского двора. Подобных музеев в мире, всего два – в Бресте и Стокгольме.

"Поскольку Успенский Богородицкий монастырь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Свияжск — охранная зона. Возводить большие здания с современным дизайном, здесь запрещено. Было решено современное здание музея спрятать под землю. Его засыпали землей, засеяли травой и оно воспринимается как действительно холм земли", — говорит экскурсовод-лектор Александр Буданов.

Это архитектурное решение спрятало музей под холмом так, что не все гости Свияжска замечают его. Он отделен от основных туристических объектов. Чтобы попасть на место археологических раскопок надо спуститься вниз, к речному вокзалу. Это стоит того, чтобы увидеть единственное в своем роде наследие.