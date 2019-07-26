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26 июля 201908:25

"Краснодар" объявил о переходе Кабелля из "Сент-Этьена"

Реми Кабелля

Реми Кабелля
asse.fr

Атакующий полузащитник французского "Сент-Этьена" Реми Кабелля продолжит карьеру в российской премьер-лиге, 29-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с "Краснодаром".

Подробности личного контракта и трансфера француза не разглашаются. Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.

Как сообщает пресс-служба "быков", Кабелля в ближайшее время прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт.

Реми прошел через академию "Монпелье", также защищал цвета английского "Ньюкасла" и французского "Марселя". В составе "Сент-Этьена" полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету четыре матча за сборную Франции.

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