Томские университеты защитили проект создания науного центра мирового уровня
В рамках пресс-конференции ректоры четырех томских вузов (ТПУ, ТГУ, ТГАСУ и ТУСУР) и замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова рассказали о защите проекта по созданию в регионе научного центра мирового уровня. Концепт был представлен на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий, сообщает ГТРК "Томск".
Главный результатом работы томской команды на "Острове" стала защита проекта научного центра мирового уровня "ИНОТомск". Благодаря новизне и амбициозности идеи, НОЦ высокие оценки от членов комиссии. Как отметила заместитель губернатора Людмила Огородова, проект может внести существенный вклад в развитие научного и образовательного потенциала страны.
В основе идеи томского НОЦ лежит интеграция науки, образования и реального сектора экономики в общие высокотехнологические проекты с перспективой выхода на мировой рынок, а также идея создания "Большого университета", который должен стать мощным толчком в экспорте образования. Кроме того, он поможет привлечь в Томск больше ученых и талантливой молодежи.
Проекту еще предстоит ряд доработок. В его обсуждении примут участие представители студенческого и научного сообществ. После этого ожидается совместная стратегическая сессия, где обсудят план действий по его продвижению и участию в конкурсе в 2020 году.
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