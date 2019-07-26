ЦБ отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"

Центробанк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "РАМ Банк" (Москва).

Как поясняется на сайте регулятора, решение принято из-за неоднократного нарушения законов о банковской деятельности. В частности, кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение и заключала "схемные" сделки, позволявшие формально соблюсти требования к размеру капитала. В итоге ЦБ выявил, что снижение капитала в банке представляет реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

"РАМ Банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов в банковской системе РФ эта кредитная организация занимала 296-е место.