Футболисты "Арсенала" Озил и Колашинац подверглись вооруженному нападению

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, а также его одноклубник, боснийский защитник Сеад Колашинац, подверглись вооруженному нападению на севере британской столицы.

Неизвестные люди, вооружившись ножами, подъехали на скутере к иномарке, за рулем которой сидел Озил. Как сообщает Daily Mail, злоумышленники попытались ограбить футболиста, однако из машины выскочил Колашинац и дал преступникам отпор. Немец же отправился за помощью в ближайший ресторан.

We watch football to pretend the world is not falling apart. Then Ozil and Kolasinac are carjacked by knifewelding gang. Some courage from Kolasinac though. Best Arsenal defending you will see this season pic.twitter.com/WpQZm5Y1yA