В Челябинске автокран протаранил несколько маршруток

В Челябинске автокран столкнулся сразу с тремя маршрутными автобусами ПАЗ. В результате ЧП один человек погиб, еще 8 получили различные травмы. Детей среди пострадавших нет.

"Двое отказались от госпитализации, шестеро были госпитализированы в лечебные учреждения города", — уточнили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Авария произошла на пересечение улиц Дзержинского и Вагнера в Ленинском районе города. По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза.