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Ситуация на Украине 18 минут назад

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26 июля 201909:25

Стали известны новые подробности нападения на бывшего президента Украины

Стали известны новые подробности нападения на бывшего президента Украины

Появились новые подробности атаки на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Один из нападавших — бывший боец полка "Азов" Никита Макеев с позывным Одиссей объяснил, зачем он это сделал.

В видеообращении на своей странице в Facebook мужчина рассказал, что с товарищами они принесли бракованные бронежилеты, которые находятся на вооружении украинской армии. Проблема в том, что их очень легко можно прострелить. Макеев хотел надеть это бронежилет на самого Порошенко. Однако, после того как охрана оттеснила его от машины, он решил вскочить на автомобиль бывшего президента, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, четыре человека напали на Порошенко накануне, когда экс-глава государства вышел после опроса из здания Госбюро расследований, где как раз давал показания по делу, связанному с воровством в армии.

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