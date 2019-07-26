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26 июля 201909:58

Для участия в главном морском параде во Владивосток прибыл корабль ВМС Филиппин

ГТРК "Владивосток"

Во Владивосток с дружественным визитом прибыл филиппинский корабль Военно-морских сил "Давао-дель-Сур". Десантный вертолетоносец  будет участвовать праздновании главного военно-морского парада России, который состоится 28 июля. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

От имени руководства флотом зарубежных моряков приветствовал капитан первого ранга, командир дивизии надводных кораблей Приморского объединения разнородных сил ТОФ Александр Шварц. Гостей традиционно с хлебом-солью и букетами цветов встретили девушки в национальных русских костюмах. Также в исполнении оркестра штаба Тихоокеанского флота прозвучали государственные гимны двух государств. После этого на флагштоке рядом с военно-морскими флагами РФ и Вьетнама подняли национальный флаг Филиппин.

27 июля десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" поставят в уже сформированный в Амурском заливе парадный строй кораблей ТОФ. По планам, во время стоянки во Владивостоке с филиппинскими моряками встретится командующий Тихоокеанским флотом. Также они примут участие в товарищеском матче по волейболу и посоревнуются в перетягивании каната.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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