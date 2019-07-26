Выступление мэра Киева высмеяли в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли выступление мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "Институт судебных экспертиз", передает телеканал "Россия 24".

Пытаясь произнести название организации в эфире программы "Ваша свобода", Кличко запнулся. "Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ", — произнес киевский градоначальник и впал в ступор. Произнести название Кличко смог только с помощью телеведущего.

Мэр Киева неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. В 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, киевский мэр перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко говорил, что намерен выпустить сборник своих оговорок.

В соцсетях советуют Кличко всегда иметь при себе шпаргалку, чтобы не выглядеть глупо.