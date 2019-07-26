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Провокации в Керченском проливе 8 минут назад

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26 июля 201910:27

Моряки рассказали подробности задержания танкера Nika Spirit

Моряки рассказали подробности задержания танкера Nika Spirit

Прилетевшие в Москву члены экипажа российского танкера Nika Spirit рассказали подробности о задержании судна в порту Измаил Одесской области Украины.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины задержали танкер, объяснив это тем, что он якобы участвовал в блокаде украинских военных кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе и поэтому теперь является вещественным доказательством. Тогда три украинских судна нарушили государственную границу России и были задержаны российскими пограничниками.

Задерживать членов экипажа танкера Nika Spirit в СБУ не стали, моряки смогли беспрепятственно улететь в Россию.

Капитан судна Илья Дробязко, прибыв в Москву, рассказал "Интерфаксу", что судно Nika Spirit не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года. "Мы ничего не нарушали — ни украинских, ни российских законов", — подчеркнул капитан.

Являться на допросы по требованию украинской стороны он не намерен. "Никакой я не свидетель по Керченскому так называемом делу, почему я должен являться на допросы?" — пояснил Илья Дробязко.

Старший механик танкер Сергей Карпов рассказал РИА Новости, что при задержании судна сотрудники СБУ вели себя нормально и говорили по-русски.

"Вели нормально, не грубили, насилия не было. Все свободно по судну перемещались, ограничений не было. Они с нами побеседовали в течение часа и нам сказали, что в принципе претензий к экипажу нет", — сообщил он. В ближайшее время Карпов отправиться в Новороссийск, немного отдохнуть, а потом искать другую работу.

Раннее в МИД РФ сообщили, что выясняют все обстоятельства задержания российского танкера для принятия адекватных мер.

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