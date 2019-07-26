Задержаны экс-глава правительства Астраханской области и министр финансов региона

В СКР подтвердили факт задержания экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Султанов и Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года. Шведов занимает пост заместителя главы правительства региона — министра финансов с 2010 года.

В настоящее время в региональном министерстве финансов проходят обыски.