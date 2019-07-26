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26 июля 201911:09

В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям

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В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение. Угрозы его жизни нет, медицинская помощь пострадавшему была оказана в травмпункте.

Инцидент произошел в районе улицы Семашко. По предварительным данным, мальчишки бегали по крышам гаражей. Недовольный этим местный житель сначала сделал ребятам замечание, а потом начал стрелять.

Все материалы по инциденту будут переданы в Следственный комитет России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Мордовии.

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