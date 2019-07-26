Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

"Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?" — отметил белорусский лидер.

При этом Лукашенко заверил, что Белоруссия остается суверенным независимым государством, которое хочет добрых отношений и с Европой, и с США, передает РИА Новости.

"Я хочу, чтобы вы не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы... Мир взаимозависим", — отметил президент Белоруссии.