26 июля 201911:44
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
"Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?" — отметил белорусский лидер.
При этом Лукашенко заверил, что Белоруссия остается суверенным независимым государством, которое хочет добрых отношений и с Европой, и с США, передает РИА Новости.
"Я хочу, чтобы вы не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы... Мир взаимозависим", — отметил президент Белоруссии.
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