Путина пригласят на 75-летие освобождения Аушвица

Пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский сообщил в эфире местной радиостанции, что президенту РФ Владимиру Путину будет направлено приглашение на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, передает РИА Новости.

Спыхальский отметил, что освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт​​​. "Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать", — сказал пресс-секретарь.

Ранее в Варшаве заявляли, что представителей России не пригласили на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Как известно, после этого часть польской территории отошла к Германии, а другая — к Советскому союзу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что памятные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия РФ.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения. В нем фашисты отравили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 миллиона евреев.

Там погибли от 1,5 до 2 миллионов человек самых разных национальностей, в том числе около 15 тысяч советских граждан. Концлагерь освободили бойцы Красной армии 27 января 1945 года.