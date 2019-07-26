В Краснодарском крае составят карту зон подтоплений

На Кубани определят границы общих зон затопления по краю и подтоплений в населенных пунктах в частности. На выполнение соответствующих проектно-изыскательных работ из бюджета выделили почти полмиллиарда рублей. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Специалисты установят границы таких зон на протяжении четырех тысяч километров водных объектов и в 662 населенных пунктах региона. Как отметил губернатор, к работам привлекут высококлассных экспертов.

"Мы сразу решим несколько задач. В первую очередь, таким образом мы сможем обезопасить наших жителей. А во-вторых, это позволит нам грамотно распорядиться бюджетными средствами. Намного выгоднее будет переселить людей из опасных зон один раз, чем регулярно направлять огромные деньги на ликвидацию последствий ЧС, компенсировать ущерб пострадавшим и восстанавливать инфраструктуру", – заявил Вениамин Кондратьев.



На Кубани продолжительные ливни бывают часто. В прошлом году в крае были подтоплены несколько десятков населенных пунктов. Ущерб от разгула стихии тогда составил порядка 3,5 миллиардов рублей рублей, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости корректировки законодательства с целью запретить строительство на подтопляемых территориях.