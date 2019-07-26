Погода порадует теплом перед похолоданием

Ожидаемое похолодание принесет на европейскую часть России холодный воздух из Арктики, оно затронет пока лишь Русский Север. В субботу в Архангельске и Сыктывкаре ожидается +17, +20 градусов, в воскресенье уже +7, +9°, пройдут дожди.

По данным синоптиков, в центре Русской равнины будет солнечно, температура будет самой высокой с начала месяца. В Москве в субботу +27, +29, в воскресенье +24, +26 градусов.

В Санкт-Петербурге в субботу будет солнечно +28,+30, в воскресенье не выше +25. В Курске, Белгороде, Липецке и Воронеже +27, +29, местами пройдут дожди.

В зоне влияния циклона на Верхней и Средней Волге будет облачно, местами пройдут дожди. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Чебоксарах в субботу +24, +27, в воскресенье +20, +23. В Самаре осадков не ожидается +28, +30. В Нижнем Поволжье пройдут грозовые ливни, местами с градом. В Волгограде и Астрахани +27, +30.

Ливни с грозами пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и на севере Ставрополья. В Ростове-на-Дону, Краснодаре будет +29, +32.

В Крыму солнечно и тепло, в Севастополе около +30, в Симферополе до +33.

На Урале похолодает, пройдут кратковременные дожди. В Уфе и Челябинске ожидается +24, +27, в Екатеринбурге в субботу около +25, в воскресенье не выше +20.

Западная Сибирь окажется в зоне атмосферных фронтов, здесь будет облачно, пройдут дожди. В Тюмени +22, +24, в Ханты-Мансийске в субботу +20, +22, в воскресенье не выше +17. В Омске и Новосибирске не выше +24 градусов, без осадков.

В Амурской области — на юге Дальнего Востока пройдут сильные ливневые дожди. В Благовещенске +19, +22, в Хабаровске и Уссурийске +28, +31, во Владивостоке будет облачно, +20, +22.