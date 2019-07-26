Задержанные СБУ россияне вернулись в Краснодар

Моряки с задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit вернулись домой в Краснодар.

"С экипажем Nika Spirit все в порядке. Все они — 10 человек — прилетели в Краснодар, все уже направляются каждый к себе домой. Они жители Краснодарского края", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит судно.

Служба безопасности Украины задержала танкер Nika Spirit накануне в порту Измаил Одесской области. По мнению украинских правоохранителей, это судно участвовало в блокировке трех военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года (суда были задержаны российскими пограничниками на незаконное пересечение государственной границы).

Со стороны экипажа задержанного танкера нарушений Морского права и законов Украины в СБУ не зафиксировали, поэтому российских моряков после допроса отпустили. Минувшей ночью члены экипажа прилетели в Москву, а потом отправились в Краснодар.

"Они вели нормально, не грубили, насилия не было. С нами побеседовали в течение часа и сказали, что в принципе претензий к экипажу нет", — рассказал РИА Новости старший механик танкер Сергей Карпов.

Само судно пока остается в порту Измаил. В СБУ считают, что оно является вещественным доказательством.