Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше

Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.

Причина такого подъема туризма в резком падении цен. Так, стоимость авиарейсов снизилась почти вдвое — до 7 тысяч рублей. Подешевел и сам отдых. Средний чек на полуострове сократился на 26%.

К тому же, спрос вырос после открытия трассы "Таврида" и моста через Керченский пролив. За первый год его работы турпоток на полуостров увеличился почти на треть. Да и сам мост является привлекательным туристическим объектом. По данным экспертов, с начала года Крым уже посетили почти 3,5 миллиона человек.