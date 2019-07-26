Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России

Бывший полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге, об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

"Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, – написал Жорин в Twitter. – К основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора. Что дальше?".

В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000р. исполнительского сбора. Что дальше? 😂😂 pic.twitter.com/h3d0B7P6eZ — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) July 26, 2019

Разбирательства с выплатой Тарасовым алиментов на содержание ребенка от первого брака длятся уже около года. Ранее сообщалось, что 32-летний спортсмен должен выплатить бывшей супруге порядка 7,5 миллиона рублей.

Напомним, последним клубом Дмитрия был "Локомотив", в составе которого он принял участие в 188 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Летом 2019 года столичный клуб отказался продлить контракт с футболистом.