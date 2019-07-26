Шестилетняя девочка утонула в бассейне оздоровительного комплекса

Дагестанское управление СКР ведет проверку по факту гибели девочки в бассейне в оздоровительном комплексе в Кизляре, передает ТАСС.

Как сообщил представитель ведомства, 25 июля 2019 года в бассейне утонула шестилетняя девочка. Проводится доследственная проверка.

Будет дана оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности посетителей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.