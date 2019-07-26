RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов без решения суда

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканала RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. В заявлении регулятора указывается, что в семи новостных программах каналу не удалось сохранить "должную непредвзятость". Программы касались тем, вызывающих политические разногласия, передает РИА Новости.

Телеканал выразил возмущение тем, что медиарегулятор назначил ему крупный штраф, не дожидаясь решения суда, который должен был установить "правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT".

В заявлении RT также отмечается, что сумма, которую телеканал должен выплатить, крупнее штрафов, наложенных на другие СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию, что гораздо серьезнее, чем "недостаточная беспристрастность".