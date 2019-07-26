Под Тулой задержан сторонник сирийских боевиков

В Тульской области сотрудники ФСБ задержали сторонника воюющих в Сирии боевиков. Мужчина, который является уроженцем одной из стран Средней Азии, намеревался отправиться в САР, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, сообщили РИА Новости в пресс-службы УФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования" УК РФ.